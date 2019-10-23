Журналисты "Схем" заявили, что доступ ГБР к их данным нарушает права человека, и отказались "сдавать" источники

23 октября, 2019, 17:40

Редакция "Схем" обнародовала заявление на получение ГБР доступа к чрезмерному объему данных журналистов-расследователей через суд

Текст заявления размещен на сайте "Радио Свобода".

17 октября Печерский районный суд Киева предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito» - о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, опубликованное в января 2018 года под авторством Михаила Ткача и Натальи Седлецкой.

Редакция программы "Схемы" видит ряд рисков в связи с вынесенным судом решением.

Так, в частности журналисты отмечают, что объем требуемых данных - избыточен.

"ГБР расследует превышения полномочий Петром Порошенко - проверяет данные о том, летали ли он и его семья тайно на отдых на Мальдивы не под своими именами, минуя паспортный и таможенный контроль или предоставляя документы с другими паспортными данными. Впрочем, непонятно, как в официальном установлении этих фактов могут помочь учеты рабочего времени журналистов, операторов и водителей программы расследований, их зарплаты, их внутренняя редакционная коммуникация - вплоть до процесса "внесения поправок" и "согласования выпуска в эфир". Редакция считает требование такого широкого перечня данных чрезмерным", - говорится в заявлении.

По мнению журналистов, существует также и риск раскрытия источников. Кроме этого - риск обысков.

"В постановлении прямо говорится, что, в случае отказа редакции добровольно выполнить решение суда и предоставить следствию все эти данные, суд вправе вынести решение о разрешении на проведение обысков на "Радио Свобода". При этом, уже понятно, что выполнить в полном объеме решение невозможно - скажем, переписки журналистов с редакторами, данные о редакционном процессе подготовки программы расследований мы не предоставляем, и это было легко предсказать. Поэтому нельзя исключать, что правоохранители намеренно придумали основания для получения себе права на проведение обысков в редакции (впрочем, мотивы до конца не понятны)", - отмечают в редакции.

"Схемы" не исключают непредсказуемость действий правоохранителей.

"Вызывает беспокойство нелинейность поведения следственных ГБР. Ведь в рамках этого официального расследования "Схемы" уже пошли с ними на контакт. Так, в августе они обратились в редакцию с просьбой предоставить официальные запросы, которые журналисты отправляли во время своего расследования, и ответы на них . Редакция предоставила следователям запрашиваемые документы. Непонятно, зачем для дальнейшего сотрудничества следователем понадобилось применять инструмент принуждения, под угрозой обысков. Мы всегда готовы идти навстречу следственным органам, помогать им доводить начатые нами расследования справедливой развязки, способствовать привлечению виновных к ответственности, но не тогда, когда правоохранители через суд чрезмерно и необоснованно вмешиваются в работу редакции", - говорится в заявлении.

В постановлении Печерского районного суда указано, что оно не подлежит обжалованию. Таким образом, суд не оставил журналистам возможности требовать пересмотра решения, которое по мнению редакции является чрезмерным вмешательством в деятельность проекта журналистских расследований.

"Сейчас в редакции "Радио Свобода" продолжаются консультации с адвокатами о том, какие существуют законные юридические инструменты защиты от такого вмешательства в работу журналистов", - отмечают журналисты.

В то же время "Схемы" отмечают, что не видят возможным предоставлять следствию внутреннюю редакционную информацию, которая, очевидно, не имеет отношения к существу уголовного дела, и несет потенциальные риски раскрытия журналистских источников. Это касается уголовных производств в отношении представителей как предыдущей власти, так и нынешней, независимо от политической принадлежности фигуранта.

Ранее сообщалось, что суд позволил ГБР изучить переписку и бухгалтерию журналистов "Схем" в расследовании о визите Порошенко на Мальдивы