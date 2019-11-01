На 7 дорогах Киева ограничили движение до 50 км / ч
1 ноября, 2019, 11:07
С 1 ноября максимально допустимая скорость движения путями Киева - 50 км / ч.
Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook.
Отмечается, что ограничения вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км / ч:
- просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
- Надднепрянское шоссе
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)
Изменение скоростного режима предусмотрена решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739 / 5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км / ч. В период с 01 апреля до 01 ноября".
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