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Espreso.tvОбществоНа 7 дорогах Киева ограничили движение до 50 км / ч

На 7 дорогах Киева ограничили движение до 50 км / ч

С 1 ноября максимально допустимая скорость движения путями Киева - 50 км / ч.

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook.

Отмечается, что ограничения вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км / ч:

  • просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
  • Надднепрянское шоссе
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
  • просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

Изменение скоростного режима предусмотрена решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739 / 5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км / ч. В период с 01 апреля до 01 ноября".

 

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