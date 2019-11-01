1 ноября, 2019, 10:39

Президент Сирии Башар Асад считает Дональда Трампа лучшим президентом в истории США из-за прозрачности его действий

Об этом он заявил в интервью изданию SANA.

"Он (Трамп - ред.) лучший американский президент не потому, что его политика хороша, а потому, что он самый открытый президент", - пояснил Асад.

По словам сирийского лидера, все президенты США представляют интересы американских лобби, так или иначе "осуществляют политические преступления, и, тем не менее, получают Нобелевскую премию и выступают в качестве защитников прав человека". Трамп, как отметил Асад, не пытается скрыть свои истинные намерения, откровенно заявляя "мы хотим нефть", "мы хотим кого-то избавиться" или "предложить услугу в обмен на деньги".

"Такова реальность американской политики", - заявил президент Сирии.

В ходе интервью Асад также отметил, что информация о недавней ликвидации американскими военными лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади не подтверждена и может быть одной из уловок США, чтобы "придать вес" миссии,, которая проводится в Сирии.