Крымская оккупационная администрация хочет снести храм ПЦУ в Евпатории

1 ноября, 2019, 16:41

Российские власти в Крыму хотят заставить Православную церковь Украины снести храм в Евпатории

Об этом рассказал архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент, сообщают Крим.Реалии.

Климент говорит, что ПЦУ получила повестку на 6 ноября в суд.

"Администрация города Евпатория обратилась в суд для того, чтобы суд рассмотрел вопрос о принудительном сносе. О том, что он обязывает управления Крымской епархии снести ее же силами эту церковь и после этого вернуть 30 квадратных метров городу", - рассказал архиепископ.

Строительство было начато еще до аннексии и у ПЦУ есть все соответствующие документы.

"В течение полугода они присылали различные комиссии, которые фиксировали "факт" незаконного строительства. Я, в свою очередь, подавал необходимые заявления и письма в администрацию города Евпатория с пояснениями, что это сооружение было установлено до 2014 года. Давал письмо из Кабинета министров Крыма, что вопрос о выделении земли находится под контролем Совета министров Крыма", - пояснил архиепископ Климент.

Он отмечает, что первые попытки снести храм начались еще в 2014 году.

"Инициатором сноса был заместитель председателя Крымского республиканского культурно-просветительского общества крымчаков "Кьримчахлар" Пурим М.И. В 2014 году они уже озвучивали тему сноса церкви и ликвидации украинской православной общины в Евпатории", - сказал Климент.

В исковом заявлении говорится, что у ПЦУ нет необходимых документов для строительства храма на указанном участке.