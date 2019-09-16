"Обратить внимание и помочь": архиепископ Климент обратился к Зеленскому с просьбой о храме ПЦУ в Крыму
16 сентября, 2019, 18:36
Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент просит власти помочь защитить собор ПЦУ в Симферополе
Об этом Климент сообщил во время пресс конференции в Киеве 16 сентября, передает Крым. Реалии.
"Прежде всего, мне нужна поддержка нового правительства, выбранного в Украине... У нас состоялась встреча уже с новым представителем президента, мы обсудили этот вопрос. Сейчас готовится встреча с новым министром культуры. И я еще раз обращаюсь к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому обратить внимание и помочь", - сказал он.
Реакции Офиса президента Украины пока нет.
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