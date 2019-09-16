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Espreso.tvОбщество"Обратить внимание и помочь": архиепископ Климент обратился к Зеленскому с просьбой о храме ПЦУ в Крыму

"Обратить внимание и помочь": архиепископ Климент обратился к Зеленскому с просьбой о храме ПЦУ в Крыму

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент просит власти помочь защитить собор ПЦУ в Симферополе

Об этом Климент сообщил во время пресс конференции в Киеве 16 сентября, передает Крым. Реалии.

"Прежде всего, мне нужна поддержка нового правительства, выбранного в Украине... У нас состоялась встреча уже с новым представителем президента, мы обсудили этот вопрос. Сейчас готовится встреча с новым министром культуры. И я еще раз обращаюсь к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому обратить внимание и помочь", - сказал он.

Реакции Офиса президента Украины пока нет.

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