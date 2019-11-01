Кличко подал заявление в полицию на Богдана

1 ноября, 2019, 20:43

Мэр Киева Виталий Кличко просит национальную полицию открыть производство по "самоуправству" главы Офиса президента Андрея Богдана

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Кличко.

"С учетом того, что руководитель Офиса президента Украины не наделен полномочиями по инициированию увольнения главы КГГА, однако, совершил действия направленные на отстранение Кличко В. В. от должности председателя КГГА, что свидетельствует об осуществлении Богданом А. И. самовольного и вопреки установленному порядку совершения действий по увольнению Кличко В.В. с занимаемой должности", - отмечается в заявлении Кличко.

В связи с этим он просит правоохранителей внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать соответствующие действия.

"Считаю, что, учитывая указанные обстоятельства, данное заявление содержит достаточно фактов в подтверждение того, что в действиях Руководителя офиса президента А. Богдана содержится состав уголовного преступления, предусмотренный статьей 356 УК Украины", - говорится в документе.

Кроме того, Кличко указывает в документе, что одним из оснований внесения представления о его увольнении с должности главы КГГА является окончание срока полномочий президента.

"С учетов того, что председателем КГГА может быть только Киевский городской голова, который избирается на выборах в местное самоуправление, то есть согласно установленному порядку, председателем КГГА назначается лицо, избранное городским головой, а побуждение к увольнению головы с должности вопреки установленным нормам является уголовным провонарушением", - заключает мэр Киева.