Фактически отвода украинских войск нет, ВСУ не оставляют позиций, - активист "Нацкорпуса"

1 ноября, 2019, 18:40

По данным ветерана "Азова" Дениса Янтаря, отвод сил в Золотом не происходит

Об этом он сказал в эфире Эспрессо.TV .

"Сейчас ребята остаются на своих позициях даже в Золотом-4, однако нормальную ротацию сейчас сделать нельзя, потому что перекрыты въезды в Золотое-4. Даже люди без оружия не могут туда попасть. Кроме того, они отмечают, что непосредственно физически отвода украинских войск нет ", - заявил Янтарь

По словам ветерана "Азова", физически вооруженные силы сейчас со своих позиций не отходят.

"Я с ними общался в обед, возможно, за это время что-то изменилось. Пока говорили, что ВСУ подготавливают новые позиции", - отметил активист "Нацкорпуса".

Он отметил, что в результате разведения под угрозой окажутся 35 населенных пунктов и 80 тыс. человек, а Украина теряет линию обороны.

"Мы в Золотом, когда разводим войска, на километр отходим от своих позиций. Мы оставляем часть именно села Золотого в "серой" зоне. И если раньше под обстрелом были позиции ВСУ перед селом, и в село они (снаряды, - ред.) не долетали, то сейчас уже как раз наоборот у нас будет. то есть позиции ВСУ будут или за Золотым-4 или в самом Золотом-4. то есть если что-то в переговорном нормандском процессе у нас пойдет не так, и начнутся боевые действия, то само село будет нести потери, а не позиции, которые были перед ним", - пояснил Янтарь.

Отвечая на вопрос, какими были объяснения президента Украины во время встречи, он сказал: "Единственный тезис, который мы услышали от Зеленского, это то, что нам нужны переговоры в нормандском формате. Ради этого власть и идет на все шаги, чтобы это произошло" .

Он добавил, что не считает это адекватным, поскольку не считает, что те базовые данные, которые у нас есть перед Нормандским форматом, обещают нам "какую-то победу в переговорах".

"И тем более не стоит рисковать целостностью государства и подвергать опасности население", - подытожил Янтарь.