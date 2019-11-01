 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирАмериканские военные возобновили патрулирование на севере Сирии

Американские военные возобновили патрулирование на севере Сирии


фото: reuters
Военные США возобновили патрулирование нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии

Об этом сообщает агентство Anadolu .

Сообщается, что американские военнослужащие 1 ноября провели патрулирование 40-километровой территории в районе нефтяных месторождений в Румейлане и Кахтании в шести километрах от сирийско-турецкой границы. Патрулирование осуществлялось на пяти бронетранспортерах и двух пикапах.

Отмечается, что США доставили на военную базу в Румайлане более 100 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что 28 октября более 500 американских военных пересекли иракско-сирийскую границу и вернулись на базу, расположенную между Тал-Тамро и Тал-байдар.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 ноября, 2019 пятница

больше новостей

1 ноября, 2019 пятница

31 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать