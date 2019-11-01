Американские военные возобновили патрулирование на севере Сирии
1 ноября, 2019, 15:04
Военные США возобновили патрулирование нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии
Об этом сообщает агентство Anadolu .
Сообщается, что американские военнослужащие 1 ноября провели патрулирование 40-километровой территории в районе нефтяных месторождений в Румейлане и Кахтании в шести километрах от сирийско-турецкой границы. Патрулирование осуществлялось на пяти бронетранспортерах и двух пикапах.
Отмечается, что США доставили на военную базу в Румайлане более 100 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что 28 октября более 500 американских военных пересекли иракско-сирийскую границу и вернулись на базу, расположенную между Тал-Тамро и Тал-байдар.
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