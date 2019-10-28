Американские солдаты вернулись на военную базу в Сирии

28 октября, 2019, 12:29

Американские солдаты, а также военная техника, вернулись на военную базу на северо-востоке Сирии

Об этом сообщает Alarabiya .

Сообщается, что в понедельник, 28 октября, более 500 американских военных пересекли иракско-сирийскую границу и вернулись на базу, расположенную между Тал-Тамро и Тал-байдар и соединяет иракскую границу Эль-Камышлы и Алеппо.

Также говорится, что в течение последних пяти дней американские самолеты совершали посадку в аэропорту города Срин, в которых находились американская военная техника и транспортные средства. Кроме этого, в ночь на воскресенье зафиксировано въезд двух конвоев США на сирийскую землю, на которых находилось более 85 транспортных средств и грузовиков с военной техникой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США планируют оставить около 500 американских военных в Сирию для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке региона. Власти США не хотят позволить боевикам террористической организации "Исламское государство" вернуть контроль над нефтью в Сирии.