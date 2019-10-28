 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирАмериканские солдаты вернулись на военную базу в Сирии

Американские солдаты вернулись на военную базу в Сирии

Американские солдаты, а также военная техника, вернулись на военную базу на северо-востоке Сирии

Об этом сообщает Alarabiya .

Сообщается, что в понедельник, 28 октября, более 500 американских военных пересекли иракско-сирийскую границу и вернулись на базу, расположенную между Тал-Тамро и Тал-байдар и соединяет иракскую границу Эль-Камышлы и Алеппо.

Также говорится, что в течение последних пяти дней американские самолеты совершали посадку в аэропорту города Срин, в которых находились американская военная техника и транспортные средства. Кроме этого, в ночь на воскресенье зафиксировано въезд двух конвоев США на сирийскую землю, на которых находилось более 85 транспортных средств и грузовиков с военной техникой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США планируют оставить около 500 американских военных в Сирию для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке региона. Власти США не хотят позволить боевикам террористической организации "Исламское государство" вернуть контроль над нефтью в Сирии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать