В Конгрессе приняли резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампа

31 октября, 2019, 18:04

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN.

Резолюцию поддержали 231 из 234 конгрессменов-демократов и один независимый депутат, 196 республиканцев проголосовали против.

Документом будут предоставлены процедурные детали того, как Палата представителей перейдет в своем расследовании импичмента на следующую стадию.

Резолюция предусматривает проведение публичных слушаний в ходе расследования против Трампа и обнародования стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют президент США и противники импичмента в Конгрессе.

Документ также позволяет республиканцам спрашивать свидетельства и документы, однако у демократов все еще есть возможность блокировать запросы.