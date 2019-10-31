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Espreso.tvМирВ Конгрессе приняли резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампа

В Конгрессе приняли резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN.

Резолюцию поддержали 231 из 234 конгрессменов-демократов и один независимый депутат, 196 республиканцев проголосовали против.

Документом будут предоставлены процедурные детали того, как Палата представителей перейдет в своем расследовании импичмента на следующую стадию.

Резолюция предусматривает проведение публичных слушаний в ходе расследования против Трампа и обнародования стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют президент США и противники импичмента в Конгрессе.

Документ также позволяет республиканцам спрашивать свидетельства и документы, однако у демократов все еще есть возможность блокировать запросы.

  • Напомним, после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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