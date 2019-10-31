В Конгрессе приняли резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампа
31 октября, 2019, 18:04
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента президента США Дональда Трампа
Об этом сообщает CNN.
Резолюцию поддержали 231 из 234 конгрессменов-демократов и один независимый депутат, 196 республиканцев проголосовали против.
Документом будут предоставлены процедурные детали того, как Палата представителей перейдет в своем расследовании импичмента на следующую стадию.
Резолюция предусматривает проведение публичных слушаний в ходе расследования против Трампа и обнародования стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют президент США и противники импичмента в Конгрессе.
Документ также позволяет республиканцам спрашивать свидетельства и документы, однако у демократов все еще есть возможность блокировать запросы.
- Напомним, после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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