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Espreso.tvОбществоУкраина заинтересована в "промышленном безвизе" с ЕС, - Гончарук

Украина заинтересована в "промышленном безвизе" с ЕС, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Украина надеется на особый формат партнерства и заинтересована в сделке о так называемом "промышленном безвизе"

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с Генеральным директором Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристианом Даниэльсоном, сообщает Правительственный портал.

Гончарук скзав, что Украина надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы Восточное партнерство, а также отметил заинтересованность государства в заключении АСАА - соглашении о так называемом "промышленном безвизе".

Стороны договорились обсудить реализацию этого процесса позже.

"Европейская и евроатлантическая интеграция - наш ключевой приоритет. И мы об этом не просто говорим, мы доводим это своими действиями. Через 5 лет мы хотим максимально приблизиться к членству в ЕС. И в этом мы нуждаемся в вашей помощи", - заявил Гончарук.

Справка. Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый "промышленный безвиз"). Сначала АСАА может включать один или несколько секторов, с постепенным расширением на все предусмотренные в Соглашении 27 секторов. Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках. Сейчас выполнена Украиной подготовительная работа (гармонизация законодательства, инфраструктуры качества и рыночного надзора нормам ЕС) позволяет заключить ACAA как минимум в трех секторах.
  • Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявил, что "промышленный безвизов" создаст новые пути для поставки украинских товаров на европейские рынки, и в случае плодотворной подготовительной работы оценочная миссия ЕС может прибыть уже в первой половине 2020 года.
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