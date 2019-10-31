Украина заинтересована в "промышленном безвизе" с ЕС, - Гончарук
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с Генеральным директором Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристианом Даниэльсоном, сообщает Правительственный портал.
Гончарук скзав, что Украина надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы Восточное партнерство, а также отметил заинтересованность государства в заключении АСАА - соглашении о так называемом "промышленном безвизе".
Стороны договорились обсудить реализацию этого процесса позже.
"Европейская и евроатлантическая интеграция - наш ключевой приоритет. И мы об этом не просто говорим, мы доводим это своими действиями. Через 5 лет мы хотим максимально приблизиться к членству в ЕС. И в этом мы нуждаемся в вашей помощи", - заявил Гончарук.
- Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявил, что "промышленный безвизов" создаст новые пути для поставки украинских товаров на европейские рынки, и в случае плодотворной подготовительной работы оценочная миссия ЕС может прибыть уже в первой половине 2020 года.
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