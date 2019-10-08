"Промышленный безвиз": Кулеба назвал условия приезда оценочной миссии ЕС

8 октября, 2019, 18:45

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "промышленный безвиз" создаст новые пути для поставки украинских товаров на европейские рынки, и в случае плодотворной подготовительной работы оценочная миссия ЕС может прибыть уже в первой половине 2020 года

Об этом сообщает правительственный портал.

"О "промышленном безвизе": мы идем к этой цели. В фокусе нашего внимания, в частности, небольшой производитель, который сможет экспортировать свою продукцию в ЕС", - заявил Кулеба.

Вице-премьер-министр пояснил, что "промышленный безвиз" - открытие целых рынков ЕС для непищевых продуктов.

"Если мы выполним до конца года свою домашнюю работу, примем необходимое законодательство, ЕС ориентировочно в первой половине следующего года должен направить оценочную миссию. Они еще не дали добро на отправку такой миссии: осторожность обусловлена их собственными экономическими интересами, но мы ведем переговоры", - рассказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба убежден, что выгоду получит малый и средний украинский бизнес.

"Процесс достижения "промышленного безвиза" довольно непростой. Уже много сделано. Мы должны понимать, что это не менее сложная история, чем достижение соглашения об обычном безвие. Но мы серьезно настроены ею заниматься", - добавил он.

Справка. Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый промышленный безвиз). Сначала АСАА может включать один или несколько секторов, с постепенным расширением на все предусмотренные в Соглашении 27 секторов. Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках. Сейчас выполненная Украиной подготовительная работа (гармонизация законодательства, инфраструктуры качества и рыночного надзора нормам ЕС) позволяет заключить ACAA как минимум в трех секторах.