Украина примет участие в учебной миссии НАТО в Ираке, - Столтенберг

31 октября, 2019, 16:50

Украинские военные готовятся к участию в учебной миссии НАТО в Ираке

Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает ЛИГАБизнесИнформ.

"Украина - это один из ближайших наших партнеров. Мы благодарны вам за участие в обеспечении безопасности Атлантического региона. Ваши войска есть в Афганистане, Косово. Также вы являетесь частью сил быстрого реагирования НАТО. Я знаю, что вы готовитесь к участию в учебной миссии НАТО в Ираке, где мы совместно боремся с терроризмом ", - сказал он.

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Столтенберг также добавил, что Альянс высоко ценит партнерство с Украиной.