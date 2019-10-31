Украина примет участие в учебной миссии НАТО в Ираке, - Столтенберг
31 октября, 2019, 16:50
Украинские военные готовятся к участию в учебной миссии НАТО в Ираке
Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает ЛИГАБизнесИнформ.
"Украина - это один из ближайших наших партнеров. Мы благодарны вам за участие в обеспечении безопасности Атлантического региона. Ваши войска есть в Афганистане, Косово. Также вы являетесь частью сил быстрого реагирования НАТО. Я знаю, что вы готовитесь к участию в учебной миссии НАТО в Ираке, где мы совместно боремся с терроризмом ", - сказал он.
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Столтенберг также добавил, что Альянс высоко ценит партнерство с Украиной.
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