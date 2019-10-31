Москва должна вернуть Крым Украине, уйти с Донбасса и ответить за уничтожение MH17, - Столтенберг
Об этом он сказал, выступая в украинском парламенте, сообщает Эспрессо.TV .
"Более 5 лет назад российские солдаты незаконно аннексировали Крым. Этот акт нанес тяжелый удар по Украине. Он подорвал мир и стабильность во всей Европе. НАТО не воспринимает и не будет воспринимать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма. Мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине и прекратить свои действия по дестабилизации на востоке Украины", - сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что все члены Альянса из Европы и Северной Америки едины в своем осуждении российского поведения. Также он приветствовал недавний обмен пленными. подчеркнув, что это - движение в правильном направлении.
"Вместе с усилиями в нормандской формате, это помогает полностью внедрять Минские соглашения. Россия несет большую ответственность за внедрение этих соглашений. Россия должна прекратить поддержку боевиков и наемников на востоке. Она должна вывести свои силы и вооружение с украинской территории. Наблюдатели ОБСЕ должны получить полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины. Россия должна понести ответственность за уничтожение самолета рейса MH17, когда погибли 298 человек", - резюмировал генсек НАТО.
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