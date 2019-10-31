31 октября, 2019, 13:05

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом. вывести свои войска и наемников с Донбасса, и нести ответственность за уничтоженный самолет рейса MH17

Об этом он сказал, выступая в украинском парламенте, сообщает Эспрессо.TV .

"Более 5 лет назад российские солдаты незаконно аннексировали Крым. Этот акт нанес тяжелый удар по Украине. Он подорвал мир и стабильность во всей Европе. НАТО не воспринимает и не будет воспринимать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма. Мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине и прекратить свои действия по дестабилизации на востоке Украины", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что все члены Альянса из Европы и Северной Америки едины в своем осуждении российского поведения. Также он приветствовал недавний обмен пленными. подчеркнув, что это - движение в правильном направлении.

"Вместе с усилиями в нормандской формате, это помогает полностью внедрять Минские соглашения. Россия несет большую ответственность за внедрение этих соглашений. Россия должна прекратить поддержку боевиков и наемников на востоке. Она должна вывести свои силы и вооружение с украинской территории. Наблюдатели ОБСЕ должны получить полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины. Россия должна понести ответственность за уничтожение самолета рейса MH17, когда погибли 298 человек", - резюмировал генсек НАТО.