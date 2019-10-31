Сын Роналду поражает результативностью в детской команде "Ювентуса"
Об этом сообщает FootballTalentScout в twitter.
Сын знаменитого португальского форварда в 28 матчах за "Ювентус" U9 забил 58 голов. Также в его активе 18 результативных передач.
Роналду-старший перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала", где он сыграл девять сезонов. Сумма трансфера составила 117 млн евро. В своем первом сезоне в Италии форвард помог "Юве" получить Суперкубок Италии и победить в серии А.
Также Роналду выступал за португальский "Спортинг" и английский "Манчестер Юнайтед". 34-летний форвард является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.
Cristiano Ronaldo Junior for Juventus U-9:- FootballTalentScout (@FTalentScout) October 30, 2019
28 games
58 goals
18 assists
Like father, like son. pic.twitter.com/P8wINLpwXR
- 29 октября Криштиану Роналду заявил, что хочет сосредоточиться на матчах Лиги чемпионов и выступлениях за национальную команду.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"