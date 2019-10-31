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Espreso.tvСпортСын Роналду поражает результативностью в детской команде "Ювентуса"

Сын Роналду поражает результативностью в детской команде "Ювентуса"


фото: twitter
Криштиану Роналду-младший забил за детскую команду "Ювентуса" 58 голов в 28 матчах

Об этом сообщает FootballTalentScout в twitter.

Сын знаменитого португальского форварда в 28 матчах за "Ювентус" U9 забил 58 голов. Также в его активе 18 результативных передач.

Роналду-старший перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала", где он сыграл девять сезонов. Сумма трансфера составила 117 млн евро. В своем первом сезоне в Италии форвард помог "Юве" получить Суперкубок Италии и победить в серии А.

Также Роналду выступал за португальский "Спортинг" и английский "Манчестер Юнайтед". 34-летний форвард является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.

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