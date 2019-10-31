Антикоррупционный суд объявил дату заседания по избранию меры пресечения Дубневичу
31 октября, 2019, 19:14
Высший антикоррупционный суд 1 ноября будет избирать меру пресечения народного депутата Ярослава Дубневича
Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций суда Олеся Чемерис, сообщает УНИАН.
"Заседание назначено на 13.00 1 ноября в здании суда на Крещатике", - добавила она.
- Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Ярослава Дубневича
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