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Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд объявил дату заседания по избранию меры пресечения Дубневичу

Антикоррупционный суд объявил дату заседания по избранию меры пресечения Дубневичу


фото: zaxid.net/
Высший антикоррупционный суд 1 ноября будет избирать меру пресечения народного депутата Ярослава Дубневича

Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций суда Олеся Чемерис, сообщает УНИАН.

"Заседание назначено на 13.00 1 ноября в здании суда на Крещатике", - добавила она.

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