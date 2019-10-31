Рябошапка сообщил Дубневичу о подозрении

31 октября, 2019, 13:13

Об этом сообщает пресс служба ГПУ в Facebook.

Дубневича подозревают по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По версии следствия, нардеп лоббировал выделение денег из бюджета АО "Укрзализныця" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий.

Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления согласно материалам экспертизы составили более 93 млн грн.

31 октября Рада поддержала представление Рябошапки о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержании и избрании меры пресечения в виде ареста Ярослава Дубневича.