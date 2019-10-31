Рада разрешила привлечь Дубневича к уголовной ответственности
Об этом передает Эспрессо.TV
За привлечение к уголовной ответственности - 332 голоса, задержание - 241, арест - 229.
Отметим, что, по данным ГПУ, будучи народным депутатом Украины VIII созыва и, находясь на посту Председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця", в частности его потребностях при проведении государственных закупок, а также влиял на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсового рельсов и комплектов раздельного скрепления.
В частности, следствие считает, что средства получили юридические лица, которые якобы контролирует Дубневич и его сообщники, через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес Филиала, при этом он неоднократно использовал свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц .
В дальнейшем, по версии следствия, денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.
Напомним, что речь идет об убытках Укрзализныци в 93 млн грн.
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