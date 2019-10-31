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Espreso.tvОбществоРада разрешила привлечь Дубневича к уголовной ответственности

Рада разрешила привлечь Дубневича к уголовной ответственности

Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Дубневича Ярослава Васильевича

Об этом передает Эспрессо.TV

За привлечение к уголовной ответственности - 332 голоса, задержание - 241, арест - 229.

Отметим, что, по данным ГПУ, будучи народным депутатом Украины VIII созыва и, находясь на посту Председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця", в частности его потребностях при проведении государственных закупок, а также влиял на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсового рельсов и комплектов раздельного скрепления.

В частности, следствие считает, что средства получили юридические лица, которые якобы контролирует Дубневич и его сообщники, через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес Филиала, при этом он неоднократно использовал свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц .

В дальнейшем, по версии следствия, денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

Напомним, что речь идет об убытках Укрзализныци в 93 млн грн.

 

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