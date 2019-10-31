Роналду смутил фанов перевоплощением на Хэллоуин
31 октября, 2019, 16:27
Португальский футболист Криштиану Роналду на Хэллоуин переоделся в персонажа романа Стивена Кинга и фильма "Оно"
Видео в костюме "злого клоуна" Роналду опубликовал в Instagram.
"Оно" роман американского писателя Стивена Кинга, изданный в 1986 году, который позже был неоднократно экранизирован.
- Стивен Кинг назвал лучшим фильмом для Хэллоуина ремейк знаменитого хоррор 1988 года "Детские игры" о кукле Чаки, который вышел в этом году.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"