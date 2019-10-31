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Espreso.tvСпортРоналду смутил фанов перевоплощением на Хэллоуин

Роналду смутил фанов перевоплощением на Хэллоуин


фото: REUTERS
Португальский футболист Криштиану Роналду на Хэллоуин переоделся в персонажа романа Стивена Кинга и фильма "Оно"

Видео в костюме "злого клоуна" Роналду опубликовал в Instagram.

"Оно" роман американского писателя Стивена Кинга, изданный в 1986 году, который позже был неоднократно экранизирован.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Halloween everyone

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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