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Espreso.tvОбщество"Король ужасов" Кинг посоветовал, что смотреть и читать на Хэллоуин

"Король ужасов" Кинг посоветовал, что смотреть и читать на Хэллоуин

Лучшим фильмом для Хэллоуина известный писатель считает ремейк знаменитого хоррор 1988 года "Детские игры" о кукле Чаки, который вышел в этом году

Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Американский писатель Стивен Кинг порекомендовал, что можно посмотреть и почитать на Хэллоуин.

В частности, лучшим фильмом для этого события метр считает ремейк знаменитого хоррора 1988 года "Детские игры" о кукле Чаки, который вышел в этом году. Кинг высоко оценил мастерство Марка Хэмилла ( "Звездные войны"), который озвучил куклу. Писатель также отдал должное сценарию киноленты.

"Хэмилл дал голос Чаки, за что я и полюбил этот фильм. Я смеялся и плакал над многими сценами. Все создатели проделали огромную работу. Благодаря грамотному сценарию картина вышла совсем адской. Например, там есть такая сцена: Чаки переворачивает лестницу, на которой стоит один из героев, тот падает, запутывается в лампочках, которыми украшают дома, и ломает ноги. Знаете, по-моему, это смешно и страшно одновременно", - отметил Кинг.

Из сериалов Кинг посоветовал посмотреть французский хоррор "Марианна" от Netflix, рассказывающий о писательнице, чей книжный персонаж воплотился в реальной жизни.

"Он очень-очень страшный. В нем есть что-то от "Очень странных дел" - это атмосфера, и даже немного моего почерка", - сказал Кинг.

А наиболее подходящей для Хэллоуина книгой автор выбрал "Девятый дом" Ли Бардуго. Кинг сравнил это произведение с "Гарри Поттером", но подчеркнул, что роман рассчитан на взрослое поколение.

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