Разрабатывать закон об особом статусе Донбасса начнут после "нормандского" саммита, - Арахамия

31 октября, 2019, 22:12

Законопроект "Об особом статусе Донбасса" начнут разрабатывать в парламенте после встречи в нормандском формате

Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа", сообщает РБК-Украина.

Арахамия сказал, что сейчас не существует законопроекта.

"Нет никакого законопроекта. Нет и проекта законопроекта. Я думаю, что никакого законопроекта не будет до того, как непосредственная встреча в нормандском формате состоится. Если там будут какие-то договоренности заключены, после того, мы будем под это говорить о разработке какого-то законопроекта", - заявил Арахамия.