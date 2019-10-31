Разрабатывать закон об особом статусе Донбасса начнут после "нормандского" саммита, - Арахамия
31 октября, 2019, 22:12
Законопроект "Об особом статусе Донбасса" начнут разрабатывать в парламенте после встречи в нормандском формате
Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа", сообщает РБК-Украина.
Арахамия сказал, что сейчас не существует законопроекта.
"Нет никакого законопроекта. Нет и проекта законопроекта. Я думаю, что никакого законопроекта не будет до того, как непосредственная встреча в нормандском формате состоится. Если там будут какие-то договоренности заключены, после того, мы будем под это говорить о разработке какого-то законопроекта", - заявил Арахамия.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассчитывает на то, что "нормандский" саммит состоится в ноябре .
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