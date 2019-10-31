"Ливерпуль" угрожает сняться с Кубка английской лиги

31 октября, 2019, 15:20

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от участия в Кубке английской лиги из-за участия в клубном чемпионате мира

Об этом Клопп заявил после победы над "Арсеналом" в 1/8 финала Кубка английской лиги, сообщает BBC .

По словам немецкого тренера, на такой шаг "Ливерпуль" вынужден уйти, ведь команде в декабре предстоит принять участие в клубном чемпионате мира в Катаре. В эти же сроки состоится четвертьфинал Кубка лиги, где "Ливерпуль" встретится с "Астон Виллой".

"Если они не смогут найти приемлемую дату для нас, и я не имею в виду рождественские игры, тогда мы не сможем играть - наши соперники пройдут дальше. "Ливерпуль" не будет жертвой этой проблемы. Думаю, многие из премьер-лиги смотрели по телевизору матч, надеясь, что "Арсенал" победит. Простите", - сказал Клопп.