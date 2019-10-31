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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" победил "Арсенал" в сумасшедшем матче с 10 голами и серией пенальти

"Ливерпуль" победил "Арсенал" в сумасшедшем матче с 10 голами и серией пенальти


фото: REUTERS
В 1/8 финала Кубка английской лиги "Ливерпуль" в серии послематчевых пенальти победил "Арсенал", после ничьей 5:5 в основное время

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Голами в составе "Арсенала" отличились полузащитники Лукас Торрейра, Эйнсли Мейтленд-Найлс и Джозеф Виллок, а также нападающий Габриэль Мартинелли, который оформил дубль.

За "Ливерпуль" забили хавбеки Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен, а также форвард Девок Ориги, который оформил дубль, еще один гол защитник "Арсенала" Мустафи отправил мяч в собственные ворота.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Ливерпуль".

 

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