"Ливерпуль" победил "Арсенал" в сумасшедшем матче с 10 голами и серией пенальти
31 октября, 2019, 11:34
В 1/8 финала Кубка английской лиги "Ливерпуль" в серии послематчевых пенальти победил "Арсенал", после ничьей 5:5 в основное время
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Голами в составе "Арсенала" отличились полузащитники Лукас Торрейра, Эйнсли Мейтленд-Найлс и Джозеф Виллок, а также нападающий Габриэль Мартинелли, который оформил дубль.
За "Ливерпуль" забили хавбеки Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен, а также форвард Девок Ориги, который оформил дубль, еще один гол защитник "Арсенала" Мустафи отправил мяч в собственные ворота.
В серии послематчевых пенальти сильнее оказался "Ливерпуль".
- 27 октября, в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" в матче финалистов Лиги чемпионов.
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