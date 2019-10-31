"Культурно сложили в одно место": в Нацкорпусе сказали, что в Золотом спрятали оружие там, где имеют к нему доступ
Об этом сообщил руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин в эфире телеканала "НАШ".
"Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть пока что будет так", - сказал Тамарин.
Он отметил, что его соратники не собираются покидать дом на окраине Золотого, который после завершения разведения войск станет "последним блок-постом, где находятся люди, которые хотят и могут защищать землю и жителей".
Представитель "Нацкорпуса" анонсировал создание мобильных групп, которые будут ездить в места разведения войск и делать "объективное оценивание, как там все происходит". Тамарин отметил, что инициатива называется "Рейд за мир", и в ее состав войдут ветераны боевых действий и волонтеры.
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