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Espreso.tvОбщество"Двигаемся в правильном направлении", - Лавров о действиях Зеленского

"Двигаемся в правильном направлении", - Лавров о действиях Зеленского


фото: news.un
Российские власти надеются, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит разведение сил в Золотом и войска разведут по всей линии фронта

Об этом сообщают российские СМИ.

"В Станице Луганской разведения пусть непросто, но произошло. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольные, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся , что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов ", - сказал глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что соглашение о разведении войск в трех районах - Станице Луганской, Петровском и Золотом - было достигнуто еще в берлинской встречи "нормандской четверки" в 2016 году.

Но, по его словам, все это время в России было впечатление, что Петр Порошенко "хочет не разводить силы и средства, а "разводить" мировое сообщество", когда он озвучивал аргументы против отвода.

Лавров сказал, что с избранием Зеленского ситуация изменилась, и сейчас они "движутся в правильном направлении".

Глава МИД РФ говорит, что они хотят добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и прекратить огонь.

  • По словам Пескова, слухи о саммите "нормандской четверки" и встрече Путина с Зеленским не соответствуют действительности.
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