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Espreso.tvОбщество"Даты пока нет", - Песков о встрече в нормандском "формате"

"Даты пока нет", - Песков о встрече в нормандском "формате"


фото: tass
Информация о встрече "нормандской четверки" 15 ноября не соответствует действительности

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, слухи о саммите "нормандской четверки" и встрече Путина с Зеленским не соответствуют действительности.

"Это не так, даты пока нет", - отметил Песков.

Сегодня появилась информация о том, что саммит в нормандском формате может произойти уже 15 ноября с возможной встречей тет-а-тет Путина с Зеленским.

 

 
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