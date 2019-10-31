"Даты пока нет", - Песков о встрече в нормандском "формате"

31 октября, 2019, 15:54

Информация о встрече "нормандской четверки" 15 ноября не соответствует действительности

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, слухи о саммите "нормандской четверки" и встрече Путина с Зеленским не соответствуют действительности.

"Это не так, даты пока нет", - отметил Песков.

Сегодня появилась информация о том, что саммит в нормандском формате может произойти уже 15 ноября с возможной встречей тет-а-тет Путина с Зеленским.