"Даты пока нет", - Песков о встрече в нормандском "формате"
31 октября, 2019, 15:54
Информация о встрече "нормандской четверки" 15 ноября не соответствует действительности
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Пескова, слухи о саммите "нормандской четверки" и встрече Путина с Зеленским не соответствуют действительности.
"Это не так, даты пока нет", - отметил Песков.
Сегодня появилась информация о том, что саммит в нормандском формате может произойти уже 15 ноября с возможной встречей тет-а-тет Путина с Зеленским.
- У Меркель сообщили, что дата нормандского саммита до сих пор не определена .
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