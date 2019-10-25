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Espreso.tvОбществоУ Меркель сообщили, что дата нормандского саммита до сих пор не определена

У Меркель сообщили, что дата нормандского саммита до сих пор не определена


фото: dw
Планы по проведению саммита "нормандской четверки" сохраняются, заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер

"Да, понятно", - сказала она, отвечая в пятницу на соответствующий вопрос на пресс-конференции, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом дата встречи по-прежнему не определена, Деммер не смогла ее уточнить.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что прогресс в подготовке нормандского саммита отсутствует.

В "нормандский формат" по урегулированию на Донбассе входит Украина, Россия, Германия и Франция.

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