Путин призвал "обнулить" взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза"
31 октября, 2019, 16:20
Президент России Владимир Путин заявил, что компаниям "Газпром" и "Нафтогаз Украины" необходимо отказаться от взаимных претензий
Об этом сообщает ТАСС.
Путин также заявил о готовности снизить цену на газ.
"Мы готовы к конструктивной работе как по прокачке газа через Украину, так и по поставкам газа в Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают в Украине сегодня", - заявил Путин.
- Напомним, исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о подготовке нового судебного иска против Газпрома.
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