Путин призвал "обнулить" взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза"

31 октября, 2019, 16:20

Президент России Владимир Путин заявил, что компаниям "Газпром" и "Нафтогаз Украины" необходимо отказаться от взаимных претензий

Об этом сообщает ТАСС.

Путин также заявил о готовности снизить цену на газ.

"Мы готовы к конструктивной работе как по прокачке газа через Украину, так и по поставкам газа в Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают в Украине сегодня", - заявил Путин.