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Espreso.tvОбществоНардепы инициировали сбор подписей за отставку Рябошапки

Нардепы инициировали сбор подписей за отставку Рябошапки


фото: akcenty.com.ua
В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Сегодня начали сбор подписей за отставку генпрокурора. Ко мне уже подходили несколько раз с письмом для подписей", - заявил он.

Юрчишин не знает, кто инициировал сбор, но видел подписи нардепа Максима Бужанского и Александра Дубинского.

Как стало известно корреспонденту, инициатор сбора - нардеп от фракции "Слуга народа" Антон Поляков. На данный момент собрано около 10-15 подписей.

Дубинский выложил фотографию листа с подписями: null


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