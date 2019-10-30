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Espreso.tvОбществоРябошапка встретился с Трубой и передал дела Майдана в ГБР

Рябошапка встретился с Трубой и передал дела Майдана в ГБР


фото: gp.gov.ua
Генпрокурор Руслан Рябошапка провел встречу с главой ГБР Романом Трубой, где было принято решение о создании подразделения в структуре ГБР, которое сфокусируется на расследовании преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 гг.

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

"В результате встречи было принято решение о создании подразделения в структуре ГБР, которое сфокусируется на расследовании этих преступлений", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, для обеспечения передачи этих дел был подписан приказ об инвентаризации материалов уголовных производств.

В ГПУ сообщили, что для этого была создана инвентаризационная комиссия, куда вошли также представители ГБР.

Комиссия начнет работу с 1 ноября 2019 года.

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