Рябошапка встретился с Трубой и передал дела Майдана в ГБР
30 октября, 2019, 15:11
Генпрокурор Руслан Рябошапка провел встречу с главой ГБР Романом Трубой, где было принято решение о создании подразделения в структуре ГБР, которое сфокусируется на расследовании преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 гг.
Об этом сообщает пресс служба ГПУ.
"В результате встречи было принято решение о создании подразделения в структуре ГБР, которое сфокусируется на расследовании этих преступлений", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, для обеспечения передачи этих дел был подписан приказ об инвентаризации материалов уголовных производств.
В ГПУ сообщили, что для этого была создана инвентаризационная комиссия, куда вошли также представители ГБР.
Комиссия начнет работу с 1 ноября 2019 года.
-
Адвокаты семей Небесной сотни требуют у власти не допустить развала дел Майдана .
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"