Рябошапка встретился с Трубой и передал дела Майдана в ГБР

30 октября, 2019, 15:11

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

"В результате встречи было принято решение о создании подразделения в структуре ГБР, которое сфокусируется на расследовании этих преступлений", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, для обеспечения передачи этих дел был подписан приказ об инвентаризации материалов уголовных производств.

В ГПУ сообщили, что для этого была создана инвентаризационная комиссия, куда вошли также представители ГБР.

Комиссия начнет работу с 1 ноября 2019 года.