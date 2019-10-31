Нафтогаз предупредил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепропетровской области

31 октября, 2019, 15:51

Сейчас под угрозой срыва находится отопительный сезон в Днепре, Пятихатках, Софиевке и селах Лиховка и Саксагань (Днепропетровская область)

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" .

Сообщается, что перечисленные населенные пункты под угрозой срыва отопительного сезона, так как поставщики тепла "Днепротеплоэнерго", "Софиивкатеплоенерго", "Схидтеплоенерго" и "Пивденьтепломережа" используют котельные, которые ранее эксплуатировались другими субъектами, накопили долги перед "Нафтогазом".

В НАК отмечают, что эти предприятия должны были перевести на себя долги предшественников, однако отказываются выполнять требования законодательства. В связи с этим "Нафтогаз" призывает местные власти Днепропетровской области контролировать коммунальные предприятия и в случае необходимости профинансировать их для своевременного начала отопительного сезона.