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Espreso.tvОбществоНеподключенной к отоплению остается одна область в Украине - Минрегион

Неподключенной к отоплению остается одна область в Украине - Минрегион


фото: vesti.ua
Отопление жилого фонда начато в 23 областях. Единственным неподключенным регионом остается Херсонская область

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины в Facebook.

Согласно данным министерства, по состоянию на 8:30 утра 31 октября, к отоплению подключены 75,9% объектов социального фонда и 68,4% жилых домов.

Закарпатская область имеет 100% показатель подключения отопления объектов социального фонда. В пятерку с самым высоким показателем также входят Черновицкая (96,3%), Винницкая (96,0%), Черниговская (96,0%) и Ривненская (95,2%) области.

Среди жилого фонда наибольшие показатели имеют Винницкая (99,3%), Житомирская (99,7%), Хмельницкая (96,8), Черкасская (98,5%) области и Киев (98,7%).

 

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