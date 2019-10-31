Луценко является фигурантом уголовных производств ГБР, - Труба
Об этом Труба заявил в эфире программы "Ваша Свобода", передает "Радио Свобода".
"У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, где фигурирует фамилия Луценко", - сказал Труба.
Директор ГБР подчеркнул, что факт совершения производств еще не свидетельствует о причастности человека к преступлениям.
"Открытие уголовного производства - это регистрация сообщения или заявления в Едином реестре досудебных расследований. И открытие не свидетельствует о причастности лица к совершению или соответственно к несовершению преступления. На этом этапе следователи ГБР выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс. Следующий этап - это проведение расследования, сбор достаточных доказательств и установление объективных обстоятельств", - добавил Труба.
- Напомним, ранее Труба заявил об уголовном производстве в отношении Луценко про содействие нелегальному игорному бизнесу.
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