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Espreso.tvОбществоГБР открыло дело против Луценко, - СМИ

ГБР открыло дело против Луценко, - СМИ


фото: rada.gov.ua
Государственное бюро расследований открыло в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко уголовное дело о содействии игорному бизнесу

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на главу ГБР Романа Трубу.

"В ГБР зарегистрировано производство по заявлению нардепа по поводу возможного совершения уголовного преступления бывшим генпрокурором по предварительному сговору с другими лицами, а именно - злоупотребление служебным положением путем содействия незаконному игорному бизнесу", - сказал Труба.

Санкция за злоупотребление властью или служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа, предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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