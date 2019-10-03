КНДР запустила баллистическую ракету с подводной лодки
3 октября, 2019, 10:24
Руководство Северной Кореи сообщило об успешном запуске баллистической ракеты с подводной лодки
Об этом сообщает ЦТАК, передает Громадское.
Ракета "Букгиксон-3" была запущена в акватории Вонсанского залива Японского моря.
По данным КНДР, запуск не произвел "негативного влияния на безопасность окружающих стран".
Ранее сообщалось, что КНДР провела запуски неопознанных снарядов в Японское море.
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