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Espreso.tvОбществоКНДР запустила баллистическую ракету с подводной лодки

КНДР запустила баллистическую ракету с подводной лодки

Руководство Северной Кореи сообщило об успешном запуске баллистической ракеты с подводной лодки

Об этом сообщает ЦТАК, передает Громадское.

Ракета "Букгиксон-3" была запущена в акватории Вонсанского залива Японского моря.

По данным КНДР, запуск не произвел "негативного влияния на безопасность окружающих стран".

Ранее сообщалось, что КНДР провела запуски неопознанных снарядов в Японское море.

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