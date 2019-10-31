Климкин уверен, что РФ нанесет военный удар по югу Украины
31 октября, 2019, 19:40
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об абсолютной уверенности в военном ударе России по югу Украины
Об этом он сказал в эфире Радио НВ .
По мнению Климкина, Россия также попытается расширить зону оккупации Донбасса ко всей территории Донецкой и Луганской областей.
"Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс - а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по Югу", - сказал экс-министр .
По словам Климкина, благодаря агрессии на юге Украины Владимир Путин может попытаться решить проблемы рейтинга, взять контроль Черное море, создать "квази-Новороссию" и сухопутные "коридоры" в Приднестровье и оккупированном Крыму, а также отсечь Украину от морского пространства .
- Экс-министр иностранных дел Павел Климикин заявил, что требование о роспуске так называемых Д / ЛНР не является неожиданным и обсуждалось ранее.
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