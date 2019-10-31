 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКлимкин уверен, что РФ нанесет военный удар по югу Украины

Климкин уверен, что РФ нанесет военный удар по югу Украины


фото: politarena.com.ua
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об абсолютной уверенности в военном ударе России по югу Украины

Об этом он сказал в эфире Радио НВ .

По мнению Климкина, Россия также попытается расширить зону оккупации Донбасса ко всей территории Донецкой и Луганской областей.

"Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс - а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по Югу", - сказал экс-министр .

По словам Климкина, благодаря агрессии на юге Украины Владимир Путин может попытаться решить проблемы рейтинга, взять контроль Черное море, создать "квази-Новороссию" и сухопутные "коридоры" в Приднестровье и оккупированном  Крыму, а также отсечь Украину от морского пространства .

  • Экс-министр иностранных дел Павел Климикин заявил, что требование о роспуске так называемых Д / ЛНР не является неожиданным и обсуждалось ранее.
 
 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 октября, 2019 четверг

больше новостей

31 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать