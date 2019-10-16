Требование распустить "Л/ДНР" обсуждалась ранее в "Нормандском формате", - Климкин

16 октября, 2019, 20:57

Экс-министр иностранных дел Павел Климикин заявил, что требование о роспуске так называемых Д/ЛНР не является неожиданным и обсуждалось ранее

Об этом он написал в Twitter.

"Требование о роспуске так называемых Д/ЛНР не является неожиданным. Оно обсуждалось в нормандском формате, включая министерские встречи", - написал он.

Климкин также добавил, что что нынешние возражения России странные: "Наше требование всегда было сделать это не позднее начала подготовки выборов. Почему РФ отрицает роспуск, если сама их не признает?"

Кремль заявил, что требование Украины распустить террористические "Л/ДНР", как условие выполнения Минских соглашений, является для него неожиданностью