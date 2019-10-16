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Espreso.tvОбществоТребование распустить "Л/ДНР" обсуждалась ранее в "Нормандском формате", - Климкин

Требование распустить "Л/ДНР" обсуждалась ранее в "Нормандском формате", - Климкин

Экс-министр иностранных дел Павел Климикин заявил, что требование о роспуске так называемых Д/ЛНР не является неожиданным и обсуждалось ранее
Об этом он написал в Twitter.
 
"Требование о роспуске так называемых Д/ЛНР не является неожиданным. Оно обсуждалось в нормандском формате, включая министерские встречи", - написал он.
 
Климкин также добавил, что что нынешние возражения России странные: "Наше требование всегда было сделать это не позднее начала подготовки выборов. Почему РФ отрицает роспуск, если сама их не признает?"
  • Кремль заявил, что требование Украины распустить террористические "Л/ДНР", как условие выполнения Минских соглашений, является для него неожиданностью

 

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