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Espreso.tvОбществоФинляндия готовит 600 тысяч евро на разминирование Донбасса

Финляндия готовит 600 тысяч евро на разминирование Донбасса


фото: censor.net
Глава МИД Финляндии сообщил, что готовится помощь в вопросе разминирования оккупированных территорий

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление МИД Финляндии.

"Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет на EUR 600 тыс. для разминирования", - приведены слова министра.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто посетит Украину 31 октября - 1 ноября, в частности линию фронта на Донбассе. Он встретится с украинским коллегой Вадимом Пристайко и с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Главы МИД на встрече обсудят вопросы отношений между странами, ситуацию на Донбассе и реформы в Украине.

"Гаависто также посетит линию разграничения на востоке Украины вместе с заместителем министра иностранных дел Егором Божко", - говорится в сообщении.

  • Делегация Национального архива Финляндии передала главе СБУ материалы об украинцах, погибших в годы Второй мировой войны.
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