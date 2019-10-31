Финляндия готовит 600 тысяч евро на разминирование Донбасса

31 октября, 2019, 17:05

Глава МИД Финляндии сообщил, что готовится помощь в вопросе разминирования оккупированных территорий

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление МИД Финляндии.

"Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет на EUR 600 тыс. для разминирования", - приведены слова министра.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто посетит Украину 31 октября - 1 ноября, в частности линию фронта на Донбассе. Он встретится с украинским коллегой Вадимом Пристайко и с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Главы МИД на встрече обсудят вопросы отношений между странами, ситуацию на Донбассе и реформы в Украине.

"Гаависто также посетит линию разграничения на востоке Украины вместе с заместителем министра иностранных дел Егором Божко", - говорится в сообщении.