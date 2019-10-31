Финляндия готовит 600 тысяч евро на разминирование Донбасса
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление МИД Финляндии.
"Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет на EUR 600 тыс. для разминирования", - приведены слова министра.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто посетит Украину 31 октября - 1 ноября, в частности линию фронта на Донбассе. Он встретится с украинским коллегой Вадимом Пристайко и с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Главы МИД на встрече обсудят вопросы отношений между странами, ситуацию на Донбассе и реформы в Украине.
"Гаависто также посетит линию разграничения на востоке Украины вместе с заместителем министра иностранных дел Егором Божко", - говорится в сообщении.
- Делегация Национального архива Финляндии передала главе СБУ материалы об украинцах, погибших в годы Второй мировой войны.
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