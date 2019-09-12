Финляндия передала Баканов список свыше 1600 украинцев, погибших в лагерях во время Второй мировой войны

12 сентября, 2019, 15:04

Делегация Национального архива Финляндии передала председателю СБУ материалы об украинцах, погибших в годы Второй мировой войны

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

В ходе встречи сотрудники Отраслевого государственного архива СБУ получили от иностранной стороны базу данных на более 1600 украинском, погибших в лагерях военнопленных в годы Второй мировой войны на территории Финляндии.

В ответ представители СБУ передали зарубежной делегации копии рассекреченных архивных документов, касающихся истории Финляндии.

Финские коллеги сообщили, что в будущем планируют передать сведения о еще 5 тысячах украинских военнопленных, которых вернули в СССР после окончания войны.