Финляндия передала Баканов список свыше 1600 украинцев, погибших в лагерях во время Второй мировой войны
12 сентября, 2019, 15:04
Делегация Национального архива Финляндии передала председателю СБУ материалы об украинцах, погибших в годы Второй мировой войны
Об этом сообщает пресс служба СБУ.
В ходе встречи сотрудники Отраслевого государственного архива СБУ получили от иностранной стороны базу данных на более 1600 украинском, погибших в лагерях военнопленных в годы Второй мировой войны на территории Финляндии.
В ответ представители СБУ передали зарубежной делегации копии рассекреченных архивных документов, касающихся истории Финляндии.
Финские коллеги сообщили, что в будущем планируют передать сведения о еще 5 тысячах украинских военнопленных, которых вернули в СССР после окончания войны.
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