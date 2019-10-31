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Espreso.tvОбществоЭкс-вицеспикер времен Януковича Калетник вернулся в Украину, - Горбатюк

Экс-вицеспикер времен Януковича Калетник вернулся в Украину, - Горбатюк


фото: ukranews
Фигурант дела относительно законов "16 января" экс-вицеспикер Игорь Калетник, производство по которому закрыли, уже в Украине

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал уволенный с должности начальника управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Как он отмечает, возвращение в Украину стало возможным после того, как экс-заместитель генпрокурора Луценко Сергей Кизь закрыл дело против Калетника.

По его словам, действие постановления Кизя о закрытии дела планировал отменить новый генпрокурор Руслан Рябошапка, но пока так и не сделал этого.

"(Калетник - ред.) уже в Украине. Сфотографировался возле Верховной Рады. Постановление о закрытии дела незаконное, его нужно отменить, что и было решено в сентябре, после первых, еще конструктивных совещаний с Рябошапкой. И до сегодняшнего дня решение не принято ", - сказал Горбатюк.

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