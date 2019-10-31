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Espreso.tvМирДело об импичменте Трампа: Болтон отказался добровольно давать показания, - WSJ

Дело об импичменте Трампа: Болтон отказался добровольно давать показания, - WSJ


фото: reuters
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не намерен добровольно давать показания в Конгрессе в рамках расследования по делу об импичменте Дональда Трампа

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Информированный источник рассказал изданию, что адвокат Болтона Чарльз Купер заявил Конгрессу, что "его клиент не явится добровольно, как его об этом просили".

В то же время он отметил, что "готов от имени мистера Болтона в любое время получить повестку в суд"

Ранее сообщалось, что представители комитетов Палаты представителей США, ведущие расследование импичмента Дональда Трампа, вызвали Джона Болтона для дачи показаний.

На слушания также пригласили юриста Совета национальной безопасности США Джона Айзенберга и его заместителя Майкла Эллиса. Они должны явиться для дачи показаний в понедельник, 4 ноября.

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