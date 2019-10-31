Боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили учения, несмотря на разведение сил

31 октября, 2019, 20:28

Командование оккупационных войск, несмотря на разведение в Золотом, объявило о проведении военных учений

Об этом во время брифинга рассказал представитель Минобороны Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны, сообщает Укринформ.

"На фоне процессов разведения войск российская оккупационная власть на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях объявила о проведении совместных учений с привлечением как оккупационных администраций, так и подразделений российско-оккупационных войск и других незаконных вооруженных формирований", - сообщил Праута.

По его словам, в рамках учений осуществляется вывод на полигоны подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ для отработки практических действий на местности.

Кроме того, военкоматами разосланы повестки о призыве на военные сборы. Контроль за подготовкой и проведением учений осуществляется представителями штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ.