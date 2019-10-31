В "ДНР" говорят о готовности к обмену пленными с Украиной по формуле "52 на 85"

31 октября, 2019, 14:36

В "ДНР" сообщили, что ОБСЕ проверит списки участников обмена после официального подтверждения согласия сторон

Об этом заявила "Уполномоченный по правам человека "ДНР" Дарья Морозова, передает РБК-Украина.

Отмечается, что ранее Морозова заявляла, что Украина подтвердила пребывания у себя 82 террористов "ДНР", а боевики, в свою очередь, готовы отдать 50 украинских силовиков.

"На данный момент украинская сторона нам подтвердила 85 человек, и мы украинской стороне подтвердили 52 человека", - сказала Морозова.

"Омбудсмен "ДНР" добавила, что координатор от ОБСЕ Тони Фриш согласился проверить списки участников очередного этапа обмена, но после официального подтверждения согласия всех сторон.