Ветераны создали мобильные группы для мониторинга ситуации на участках разведения
30 октября, 2019, 17:49
Инициатива создана для того, чтобы объективно информировать о том, как происходит процесс, и фиксировать нарушения
Об этом сообщает телеграмм-канал "Последний блок-пост. #Ні_Капитуляції"
"Начинаем создание мобильных групп по мониторингу ситуации по всей линии разведения войск", - говорится в посте.
Инициатива называется "Рейд за мир".
"Такая инициатива необходима, так как официальной информации об обстреле от штаба ООС и ОБСЕ доверять нельзя. Они подают каждый раз разные, часто противоречивые данные", - говорится в сообщении.
Мобильные группы "Рейда за мир" посетят 35 населенных пунктов, где планируется разведение, для того чтобы объективно информировать о том, как этот процесс происходит на самом деле, и фиксировать нарушения.
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