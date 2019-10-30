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Espreso.tvОбществоВетераны создали мобильные группы для мониторинга ситуации на участках разведения

Ветераны создали мобильные группы для мониторинга ситуации на участках разведения

Инициатива создана для того, чтобы объективно информировать о том, как происходит процесс, и фиксировать нарушения

Об этом сообщает телеграмм-канал "Последний блок-пост. #Ні_Капитуляції"

"Начинаем создание мобильных групп по мониторингу ситуации по всей линии разведения войск", - говорится в посте.

Инициатива называется "Рейд за мир".

"Такая инициатива необходима, так как официальной информации об обстреле от штаба ООС и ОБСЕ доверять нельзя. Они подают каждый раз разные, часто противоречивые данные", - говорится в сообщении.

Мобильные группы "Рейда за мир" посетят 35 населенных пунктов, где планируется разведение, для того чтобы объективно информировать о том, как этот процесс происходит на самом деле, и фиксировать нарушения.

  • В поселке Золотое на Донбассе на смену бойцам ВСУ пришли патрули полиции и Нацгвардии, сформированные из ветеранов.
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