В Золотом после разведения присутствуют патрули полиции и Нацгвардии, сформированные из ветеранов, - Шкиряк
Об этом рассказал в эфире ObozTV советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
"Сегодня там работают усиленные патрули Национальной полиции и Нацгвардии, которые сформированы из самых профессиональных и подготовленных работников, прошедших горнило войны, имеют военный опыт в АТО и ООС в добровольческих батальонах и Вооруженных силах Украины. Это специалисты по контртеррористической и контрдиверсионной деятельности", - подчеркнул Зорян Шкиряк. Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156853
По его словам, 30 октября ситуация там абсолютно спокойная и под контролем органов. На месте событий деятельность правоохранителей контролирует заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.
"Сегодня весь груз, который будет после разведения сил Украины на 1 км, будет ложиться именно на подразделения Министерства внутренних дел. Национальная полиция, Национальная гвардия и Пограничная служба вполне готовы ко всем вызовам", - отметил он.
На вопрос, возможен ли конфликт у правоохранительных органов с добровольцами, которые участвуют в акции "Нет капитуляции", Шкиряк ответил: "Среди правоохранителей также много добровольцев... Происходит абсолютно нормальный здоровый диалог... Сейчас никаких конфликтов не возникает. Как волонтеры, как общественные деятели, они имеют право там находиться. Они граждане Украины ".
- 28 октября 2019 г. в районе проведения операции Объединенных сил, приказом Командующего Объединенных сил введен режим "Желтый"
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
-
23 октября, 2019 Война за примирение
Читайте также
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром