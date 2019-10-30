В Золотом после разведения присутствуют патрули полиции и Нацгвардии, сформированные из ветеранов, - Шкиряк

30 октября, 2019, 17:24

В поселке Золотое на Донбассе на смену бойцам ВСУ пришли патрули полиции и Нацгвардии, сформированные из ветеранов

Об этом рассказал в эфире ObozTV советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Сегодня там работают усиленные патрули Национальной полиции и Нацгвардии, которые сформированы из самых профессиональных и подготовленных работников, прошедших горнило войны, имеют военный опыт в АТО и ООС в добровольческих батальонах и Вооруженных силах Украины. Это специалисты по контртеррористической и контрдиверсионной деятельности", - подчеркнул Зорян Шкиряк. Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156853

По его словам, 30 октября ситуация там абсолютно спокойная и под контролем органов. На месте событий деятельность правоохранителей контролирует заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.

"Сегодня весь груз, который будет после разведения сил Украины на 1 км, будет ложиться именно на подразделения Министерства внутренних дел. Национальная полиция, Национальная гвардия и Пограничная служба вполне готовы ко всем вызовам", - отметил он.

На вопрос, возможен ли конфликт у правоохранительных органов с добровольцами, которые участвуют в акции "Нет капитуляции", Шкиряк ответил: "Среди правоохранителей также много добровольцев... Происходит абсолютно нормальный здоровый диалог... Сейчас никаких конфликтов не возникает. Как волонтеры, как общественные деятели, они имеют право там находиться. Они граждане Украины ". Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156853