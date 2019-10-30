 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Золотом после разведения присутствуют патрули полиции и Нацгвардии, сформированные из ветеранов, - Шкиряк

В Золотом после разведения присутствуют патрули полиции и Нацгвардии, сформированные из ветеранов, - Шкиряк


фото: ukrinform
В поселке Золотое на Донбассе на смену бойцам ВСУ пришли патрули полиции и Нацгвардии, сформированные из ветеранов

Об этом рассказал в эфире ObozTV советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Сегодня там работают усиленные патрули Национальной полиции и Нацгвардии, которые сформированы из самых профессиональных и подготовленных работников, прошедших горнило войны, имеют военный опыт в АТО и ООС в добровольческих батальонах и Вооруженных силах Украины. Это специалисты по контртеррористической и контрдиверсионной деятельности", - подчеркнул Зорян Шкиряк. Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156853

По его словам, 30 октября ситуация там абсолютно спокойная и под контролем органов. На месте событий деятельность правоохранителей контролирует заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.

"Сегодня весь груз, который будет после разведения сил Украины на 1 км, будет ложиться именно на подразделения Министерства внутренних дел. Национальная полиция, Национальная гвардия и Пограничная служба вполне готовы ко всем вызовам", - отметил он.

На вопрос, возможен ли конфликт у правоохранительных органов с добровольцами, которые участвуют в акции "Нет капитуляции", Шкиряк ответил: "Среди правоохранителей также много добровольцев... Происходит абсолютно нормальный здоровый диалог... Сейчас никаких конфликтов не возникает. Как волонтеры, как общественные деятели, они имеют право там находиться. Они граждане Украины ". Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156853

  • 28 октября 2019 г. в районе проведения операции Объединенных сил, приказом Командующего Объединенных сил введен режим "Желтый"
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2019 среда

больше новостей

30 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать