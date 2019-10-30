В штабе ООС показали фото разведения сил в Золотом

30 октября, 2019, 20:56

Сегодня, 30 октября, на участке разведения №2 (в районе Золотого-4) продолжились мероприятия по разведению сил и средств

Об этом сообщает штаб ООС.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провели фиксацию выполнения мероприятий по отводу сил и средств на указанном участке.

Состоялась рабочая встреча командующего ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко и руководителя украинской стороны СЦКК полковника Александра Борщевского с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном.

"Они посетили населенные пункты Катериновка и Золотое-4, где обсудили с жителями ситуацию по безопасности. Речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинском и другом обеспечении. Как стало известно с общения, местное население поддерживает концепцию разведения сил", - говорится в сообщении .

Делегация СММ ОБСЕ визит завершила на неподконтрольной правительству Украины территории.