День на Донбассе: оккупанты 9 раз обстреляли позиции ООС

30 октября, 2019, 19:13

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов.

Также в штабе ООС напомнили, что продолжаются вторые сутки процесса разведения сил на участке №2 в районе Золотого-4 Луганской области.