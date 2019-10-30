День на Донбассе: оккупанты 9 раз обстреляли позиции ООС
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов.
Также в штабе ООС напомнили, что продолжаются вторые сутки процесса разведения сил на участке №2 в районе Золотого-4 Луганской области.
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