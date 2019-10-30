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Espreso.tvОбществоДень на Донбассе: оккупанты 9 раз обстреляли позиции ООС

День на Донбассе: оккупанты 9 раз обстреляли позиции ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов.

Также в штабе ООС напомнили, что продолжаются вторые сутки процесса разведения сил на участке №2 в районе Золотого-4 Луганской области.

 

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