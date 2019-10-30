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Espreso.tvОбществоВ Британии утилизируют миллионы монет, посвященных Brexit

В Британии утилизируют миллионы монет, посвященных Brexit

Монетный двор Великобритании вынужден будет переплавить памятные монеты с датой Brexit 31 октября 2019 года

Об этом сообщает BBC.

Монеты заново отчеканят уже после того, как Великобритания покинет Европейский союз.

Всего было сделано более 10 млн таких монет номиналом 50 пенсов.

Напомним, накануне ЕС официально отложил Brexit до 31 января 2020 года.

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