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Espreso.tvОбществоУкрпочта прекращает продавать лотерейные билеты

Укрпочта прекращает продавать лотерейные билеты


фото: segodnya
С 1 ноября 2019 года в отделениях государственного почтового оператора "Укрпочта" не будут продавать лотерейные билеты

Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский в своем фейсбуке.

"Поскольку мы пока не продали Почтамт под 5ти звездочный отель, то, чтобы не конкурировать с казино, согласно запланированных решений Верховной Рады, Укрпочта с 1 ноября окончательно прекращает продавать лотереи, единственная азартная игра, в которую мы продолжим играть - это утверждение тарифов. Так что только hard core почта и платежи ", - написал он.

 

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