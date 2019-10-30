Укрпочта прекращает продавать лотерейные билеты
30 октября, 2019, 14:55
С 1 ноября 2019 года в отделениях государственного почтового оператора "Укрпочта" не будут продавать лотерейные билеты
Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский в своем фейсбуке.
"Поскольку мы пока не продали Почтамт под 5ти звездочный отель, то, чтобы не конкурировать с казино, согласно запланированных решений Верховной Рады, Укрпочта с 1 ноября окончательно прекращает продавать лотереи, единственная азартная игра, в которую мы продолжим играть - это утверждение тарифов. Так что только hard core почта и платежи ", - написал он.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"