Украина сегодня не может выплачивать пенсии в ОРДЛО, - Коляда
30 октября, 2019, 18:04
Председатель МинТОТ Оксана Коляда заявила, что Кабинет министров пытается упростить получение выплат на подконтрольной территории
Об этом она сказала на инвестиционном форуме в Мариуполе, передает РБК-Украина.
"Оккупационные власти не дают нам возможности осуществлять как таковую законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты", - заявила Коляда.
Она также добавила, что Кабмин работает над упрощением процедуры пересечения КПВВ и получения выплат на подконтрольной территории.
- Глава МИД заявил, что Украина возобновит выплату пенсий жителям оккупированного Донбасса в рамках "плана Зеленского" .
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"