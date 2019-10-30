Украина сегодня не может выплачивать пенсии в ОРДЛО, - Коляда

30 октября, 2019, 18:04

Председатель МинТОТ Оксана Коляда заявила, что Кабинет министров пытается упростить получение выплат на подконтрольной территории

Об этом она сказала на инвестиционном форуме в Мариуполе, передает РБК-Украина.

"Оккупационные власти не дают нам возможности осуществлять как таковую законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты", - заявила Коляда.

Она также добавила, что Кабмин работает над упрощением процедуры пересечения КПВВ и получения выплат на подконтрольной территории.